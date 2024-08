Parigi: prove generali ritmica ‘inseguiamo il sogno’

agenzia

Azzurre: 'Dall'artistica una carica incredibile'

PARIGI, 07 AGO – Prove generali per le azzurre della ritmica in vista dell’esordio a Parigi 2024. Venerdì e sabato si fa sul serio, con le medaglie dell’individuale e poi della squadra. “Siamo già da qualche qui e sul Villaggio eravamo preparate al peggio – dicono le farfalle- si sta spopolando, ma noi abbiamo trovato tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ambiente comodo e accogliente. Gli allenamenti stanno andando bene. Abbiamo fatto fatto la prova pedana e il campo gara è molto bello. Insomma abbiamo preso le misure, domani ultimo allenamento e poi inizierà la nostra Olimpiade”. Le medaglie dell’artistica ci hanno caricato tantissimo: Alice e Manila ci hanno fatto sognare, siamo orgogliosissime e speriamo anche noi di poter sognare”. Nel gruppo c’è l’esordiente Laura Paris: “Mi sembra di stare in un mondo magico – dice la ginnasta di Rho – Voglio godermela fino in fondo, sperando di tornare a casa con un’esperienza meravigliosa”.

