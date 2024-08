Parigi: Riner trionfa nel judo 100 kg, è suo terzo oro

agenzia

Ultimo tedoforo delle Olimpiadi fa il tris

PARIGI, 02 AGO – Teddy Riner in trionfo a Parigi 2024: il judoka francese, idolo di casa e ultimo tedoforo con Marie-Jose Perec a queste Olimpiadi, ha vinto il suo terzo oro personale nel judo 100 kg, dopo quelli di Londra 2012 e Rio 2016. In finale ha battuto per ippon il coreano Minjong Kim, tra il tripudio dello Champs de Mars. Riner è andato a medaglia in quattro Olimpiadi di seguito: a Tokyo fu bronzo nella sua categoria e oro a squadre.

