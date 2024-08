Parigi: sfilano gli azzurri, Mattarella applaude

agenzia

Il presidente in piedi vicino ad Abodi, entusiasmo Italia

PARIGI, 28 AGO – Il presidente Sergio Mattarella, sorridente, ha applaudito, in piedi, gli atleti azzurri dei Giochi Paralimpici che hanno sfilato – con abiti fra i più eleganti e sobri della cerimonia, in blu scuro – alla Cerimonia inaugurale sugli Champs-Elysées. Davanti, i portabandiera azzurri Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Accanto al presidente della Repubblica, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, anche lui in piedi ad applaudire. L’annuncio della squadra italiana alla Concorde ha sollevato un entusiasmo generale nel pubblico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA