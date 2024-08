Parigi: Skeet donne; Bacosi e Bartolomei fuori dalla finale

agenzia

Male le due azzurre, l'olimpionica di Rio aveva la febbre

PARIGI, 04 AGO – Le azzurre Martina Bartolomei e Diana Bacosi, quest’ultima debilitata da tre giorni di raffreddore e febbre, non si sono qualificate per la finale olimpica dello Skeet donne a Chateuroux. A eliminatorie ancora in corso (ultima serie) per alcune tiratrici, ce ne sono già undici che hanno fatto meglio delle due azzurre, che quindi sono fuori dalla sfida finale per la medaglie, a cui prenderanno parte le migliori sei delle qualifiche. Sia Bacosi, oro a Rio e argento a Tokyo, che Bartolomei hanno totalizzato 117/125, punteggio insufficiente per andare avanti. Domani è in programma la gara di ‘Mixed Team’, ma il ct azzurro Andrea Benelli non ha ancora scelto la coppia che andrà in pedana per l’Italia Team.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA