Parigi: Tas respinge l’appello della lottatrice indiana Vinesh

agenzia

Squalificata prima della finale per l'oro per eccesso di peso

ROMA, 15 AGO – La lottatrice indiana Vinesh Phogat ha perso il suo appello al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) contro la squalifica dalla finale dei Giochi olimpici di Parigi per eccesso di peso. Phogat, che ha vinto tre medaglie d’oro ai Giochi del Commonwealth, avrebbe dovuto affrontare l’americana Sarah Hildebrandt per la medaglia d’oro a Parigi, ma pesava 100 grammi in più rispetto al limite di 50 kg durante la pesatura per la finale. Non aveva mai superato il limite di peso prima dei suoi combattimenti precedenti. La Federazione indiana di wrestling (Wfi) ha presentato ricorso presso l’organo di governo mondiale dello sport, la United World Wrestling (Uww), affinché la decisione fosse riesaminata. Phogat aveva chiesto al Tas, incaricato di decidere il suo caso, di concedergli la medaglia d’argento ex aequo. Il Tas ha detto che l’appello “è stato “respinto”. “Di conseguenza, la decisione della Uww è confermata”. Hildebrandt ha vinto l’oro in finale contro la cubana Yusneylis Guzman Lopez, che è stata ripescata e ha ottenuto l’argento nonostante la sconfitta in semifinale contro Phogat. La vincitrice del bronzo al campionato mondiale di bronzo 2019 e 2022 ha fatto parlare di sé per mesi l’anno scorso per una lunga protesta contro il capo indiano del settore lotta dell’epoca, coinvolto in uno scandalo di molestie sessuali. Dopo la squalifica a Parigi, Phogat ha annunciato che si ritirerà come lottatrice.

