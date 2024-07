Parigi: tennis, Nadal-Alcaraz eliminati nei quarti dal doppio

agenzia

Nel singolare Musetti sfiderà il tedesco Zverev

PARIGI, 31 LUG – Rafa Nadal-Carlos Alcaraz, la coppia più attesa del torneo di doppio maschile, è fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024. In un match valido per i quarti di finale, gli spagnoli sono stati eliminati dagli americani Ram-Krajicek in due set (6-2 6-4). Per Nadal, eliminato dal singolare da Nole Djokovic, è quindi finita l’avventura olimpica, mentre Alcaraz è ai quarti di finale dove sfiderà l’americano Paul. Definito anche l’accoppiamento per Lorenzo Musetti: nei quarti l’azzurro sfiderà il tedesco Zverev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA