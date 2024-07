Parigi: Tiro a segno, serbi fanno il tifo per croato Maricic

agenzia

Episodio in puro spirito olimpico durante finale Carabina 10 m

CHATEAUROUX, 29 LUG – Episodio in puro spirito olimpico nell’impianto delle gare di tiro di Parigi 2024, a Chateauroux. In tribuna, mentre si stava svolgendo la finale della carabina 10 metri ad aria compressa in cui era impegnato il croato Miran Miracic, un gruppo di atleti e staff della nazionale della Serbia si sono messi a fare il tifo per il croato, in particolare quando c’è stato il tiro che avrebbe escluso dalla corsa alle medaglie uno dei quattro tiratori rimasti in gara. Miracic alla fine ha preso il bronzo, applaudito dai serbi anche a fine gara. Poi uno di loro, Damir Mikec anche lui tiratore, ha spiegato che “con Miracic siamo amici, lo sport va al di là di tutto, e unisce”.

