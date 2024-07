Parigi: tiro con l’arco, Nespoli 20/o nel ranking round

agenzia

Gli azzurri settimi a squadre. Dominio della Corea del Sud

PARIGI, 25 LUG – Nel ranking round maschile del torneo olimpico del tiro con l’arco, Mauro Nespoli ha chiuso al 20/o posto, Federico Musolesi al 34/o e Alessandro Paoli al 37/o. Con questi posizionamenti, l’Italia si è posizionata al settimo posto della graduatoria a squadre e negli ottavi di finale sfiderà il Kazakistan. Le 72 frecce scagliate dagli atleti hanno anche definito il ranking del mixed team, con l’Italia (stamani ha tirato Chiara Rebagliati) che partirà dal nono posto, affrontando nel primo turno la Francia. In testa al ranking individuale c’è il coreano Kim. E proprio la Corea del Sud è in testa a tutte le graduatorie per le squadre: maschile, femminile e mixed team.

