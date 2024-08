Parigi: Tortu e Desalu fuori da finale 200; Filippo ‘mi brucia’

agenzia

Desalu primo tra esclusi,'10 anni fa nessuno ci avrebbe creduto'

PARIGI, 07 AGO – Niente da fare per Faustino Desalu e Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri. I due sprinters azzurri, campioni olimpici a Tokyo nell 4X100, non sono riusciti a qualificarsi piazzandosi entrambi al quarto posto delle rispettive semifinali e risultando quindi esclusi dalla finale di domani alle 20.30. “La finale era alla mia portata visti i risultati, certo brucia un po’, dovrò rivedere la gara, ma si pensa già a domani. Ce l’ho messa tutta”, il commento di Tortu. “Ce l’ho messa tutta, brucia essere il primo degli esclusi – è invece il commento di Desalu a Rai Sport -, ma dieci anni fa nessuno avrebbe mai detto che sarei arrivato a un passo dalla finale. Per questa volta va bene così”.

