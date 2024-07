Parigi: Volpi, ‘è andata male, io alla fine ero stremata’

agenzia

"Avevamo sognato di essere tutte e tre in semifinale"

PARIGI, 28 LUG – “E’ andata male: sognavamo di essere tutte in semifinale e invece è andata male”. E’ profondamente delusa Alice Volpi, quarta nel fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi. Una delusione condivisa con le altre due azzurre, Arianna Errigo e Martina Favaretto, eliminate nei quarti di finale. “Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma non è bastato. Io sono arrivata alla finale terzo e quarto posto stremata dalla tensione”, aggiunge Volpi che pure a Tokyo, tre anni fa, conclude le Olimpiadi al quarto posto. Per la prova a squadre, in programma il primo agosto, “dobbiamo recuperare le energie. Sono convinta che ce la possiamo fare”. Con i giornalisti, il ct Stefano Cerioni non cerca alibi sulla stoccata che è costata l’eliminazione a Errigo: “Per me doveva essere assegnata ad Arianna, del resto neanche i due arbitri erano d’accordo. Ma nel nostro sport può succedere. Ora siamo tutti delusi, ma dobbiamo azzerare tutto e concentrarci sulla prova a squadre”.

