Parigi: Volpi sconfitta, in finale per bronzo nel fioretto

agenzia

In semifinale l'azzurra perde 10-15 con l'americana Kiefer

PARIGI, 28 LUG – Alice Volpi perde in semifinale e va alla finalina per il bronzo nella prova individuale di fioretto femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra, ultima rimasta del terzetto, è stata sconfitta dall’americana Lee Kiefer 15-10. Nella finale per il terzo e quarto posto Volpi affronterà la canadese Eleanor Harvey che nella prima semifinale è stata battuta da un’altra americana, Lauren Scruggs. Quindi la finale per l’oro sarà una sfida tutta a stelle e strisce.

