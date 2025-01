Pietrangeli, Sinner è il più forte sportivo italiano di sempre

agenzia

'Lui mi ha superato, può fare il grande Slam. Se rosico?No,anzi'

ROMA, 27 GEN – “Se Sinner mi ha superato? Sì, e non finisce qui, lui può fare il grande Slam, rischia forse a Parigi ma se gioca come sta giocando ora non ce n’è per nessuno. Ora è sicuramente lo sportivo italiano più forte di ogni epoca e io di certo non rosico, anzi”. La pensa così Nicola Pietrangeli, l’ex tennista che oggi è stato ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora. A Pietrangeli viene poi chiesto delle sue critiche al tennista altoatesino per il suo presunto ‘gioco noioso’. Conferma? “Assolutamente no, io ho detto solo che è il gioco di oggi ad essere noioso – la risposta di Pietrangeli -, specificando che comunque questo è solo un mio punto di vista”. Ma insomma, è stato poi chiesto i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, chi più forte tra lei e Jannik? “E’ Impossibile fare paragoni, diciamo che ognuno è il più forte…nella sua epoca”. Chi è che oggi può battere Sinner? “Visto come sta giocando – ha scherzato Pietrangeli a Radio1 – forse solo un cecchino…”.

