Pizzolato, ho dato tutto ma mi resta amaro in bocca

'Potevo fare ancora meglio, subito al lavoro per Los Angeles'

PARIGI, 09 AGO – “E’ stata una gara dura. Sono molto soddisfatto, anche se rimango ancora con l’amaro in bocca perché si poteva fare meglio. Per questo già da oggi inizieremo a lavorare per prepararci al meglio per Los Angeles, per raggiungere il nostro obiettivo”. Lo dice Antonino Pizzolato dopo la medaglia di bronzo del sollevamento pesi a Parigi 2024. “Io ho dato il massimo in ogni prova, soprattutto l’ultima, dove ho veramente messo tutto me stesso. Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni di allenamento e di difficoltà legate all’infortunio”.

