Playoff Nba:New York più forte degli infortuni, Pacers ancora ko

Brunson nonostante problema al piede trascina i Knicks sul 2-0

ROMA, 09 MAG – Nonostante gli infortuni New York vince anche gara-2 nei play off del campionato Nba di basket e si porta sul 2-0 nella serie contro Indiana. Infortunatosi all’inizio della partita, Jalen Brunson è tornato in campo nel secondo tempo per condurre i Knikcs alla vittoria per 130-121 sui Pacers. Infortunatosi al piede nel primo quarto, Brunson non ha giocato fino all’intervallo, vedendo i Pacers in vantaggio di 10 punti e poi di 12 all’inizio del terzo quarto. Ma con la loro stella, che ha messo a segno una serie di prestazioni impressionanti dall’inizio dei play-off, di nuovo in campo all’inizio del secondo tempo, i Knicks hanno colmato il divario e preso il comando per vincere. “Non sapevamo se sarebbe stato in grado di tornare o meno, ma abbiamo trovato un modo per assicurarci che lo facesse”, ha commentato l’allenatore dei Knicks Tom Thibodeau a fine partita. Brunson ha chiuso con 29 punti e cinque assist, Donte DiVincenzo e OG Anunoby con 28 punti ciascuno. Per i Pacers, il playmaker Tyrese Haliburton ha realizzato 34 punti. Brutte notizie per i Knicks, invece, visto che OG Anunoby si è infortunato al bicipite femorale nel terzo quarto. New York è già priva di Julius Randle, Bojan Bogdanovic e Mitchell Robinson, che saranno tutti fuori fino alla fine della stagione. Dopo aver vinto le prime due partite in casa, i Knicks si recheranno a Indianapolis per la terza partita della serie tra le due squadre.

