Premier dà via libera, l’Everton è del gruppo Friedkin

agenzia

Ora un club su due massima serie inglese è di imprenditori Usa

LONDRA, 19 DIC – Il Friedkin Group, attuale proprietario della Roma, ha completato l’acquisto di maggioranza dell’Everton, club inglese di Premier League. Il gruppo americano – riferisce oggi la BBC – ha raggiunto un accordo con l’ormai ex azionista di maggioranza, Farhad Moshiri, sulla base di un’intesa economica pari a circa 450 milioni di euro. Il club di Liverpool diventa così la decima società calcistica della massima divisione inglese controllata da una proprietà statunitense: in pratica, un club su due della Premier è in mano a imprenditori americani. Le parti avevano già trovato un’intesa di massima lo scorso 23 settembre, in attesa della ratifica normativa della stessa Premier League, arrivata questa mattina. Il gruppo, con sede in Texas, è guidato dal presidente Dan Friedkin, e possiede anche la Roma. “Sono immensamente orgoglioso di dare il benvenuto a uno dei club calcistici più storici d’Inghilterra nella nostra famiglia globale, il Friedkin Group – le parole di Dan Friedkin, che ricoprirà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione dell’Everton -. L’Everton rappresenta un’eredità orgogliosa e siamo onorati di diventare custodi di questa grande istituzione. Nonostante siamo nuovi nel club, comprendiamo il ruolo fondamentale che l’Everton svolge nella cultura locale, nella storia e nella vita degli Evertoniani, qui e in tutto il mondo”. “E siamo già profondamente impegnati ad onorare questa eredità – conclude Friedkin -, contribuendo positivamente alla comunità, all’economia e alle persone di questa straordinaria città”.

