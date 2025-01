Premier: il Manchester City è tornato, crisi dello United

agenzia

Amorim chiede scusa: "Siamo il peggiore Man Utd della storia"

ROMA, 19 GEN – Il Manchester City dà segni di ripresa grazie alla vittoria per 6-0 sull’Ipswich, mentre i cugini del Manchester United fanno registrare un nuovo passo indietro con la sconfitta per 3-1 con il Brighton. La squadra di Pep Guardiola ha vinto, mostrando sicurezza, grazie ad una doppietta di Phil Foden, un super Kevin De Bruyne autore di tre assist ed il solito Erling Haaland andato ancora in rete. Ottavo al via, il Manchester City è ora quarto, a sei lunghezze di distanza dal Nottingham Forest (terzo con 44 punti) e dall’Arsenal (secondo con 44 punti). Im testa il Lierpool. I “Reds” di Forest hanno prolungato la loro bella fiaba in vetta alla classifica battendo il Southampton 3-2. Il Manchester United è tredicesimo con 26 punti. Male anche il Tottenham, quindicesimo con 24 punti. Gli Spurs sono stati sconfitti nella sfida con l’Everton (3-2): è il quinto ko in sei partite. Il Manchester United di Ruben Amorim ammette le difficoltà: “Siamo forse la peggior squadra nella storia del club. So che si vogliono i titoli per i giornali, ma lo dico perché dobbiamo riconoscerlo e cambiare”, ha detto l’allenatore in una conferenza post partita.

