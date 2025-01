Premier League: il Manchester City batte 4-1 il West Ham

agenzia

Tottenham ko col Newcastle. Chelsea solo 1-1 col Crystal Palace

ROMA, 04 GEN – Una doppietta di Erling Haaland ha contribuito alla vittoria del Manchester City sul West Ham per 4-1 in Premier League, mentre il Newcastle si è imposto per 2-1 in casa del Tottenham di Ange Postecoglou. Il momento negativo del Chelsea continua con il pareggio per 1-1 con il Crystal Palace: la squadra di Maresca ha conquistato solo due punti nelle ultime quattro partite del periodo festivo. Il City che ha battuto il Leicester la scorsa settimana ha agguantato la seconda vittoria in 14 partite, la seconda consecutiva per la prima volta da ottobre. Nonostante i risultati scioccanti, il City è sesto a a soli due punti dal quarto classificato Chelsea. Ma Guardiola ha sottolineato che la sua squadra non era ancora tornata in pista. “Abbiamo lottato fino in fondo di recente, ma le ultime due vittorie sono buone e non abbiamo perso per tre gare – ha detto alla Bbc – Direi che un mese e mezzo di pessima forma rispetto agli otto anni non è male”.

