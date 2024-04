Premier: Liverpool tris allo Sheffield Utd, torna primo

agenzia

Mac Allister decisivo, Reds a +2 sull' Arsenal e +3 sul City

LIVERPOOL, 04 APR – Vincitore per 3-1 del posticipo contro lo Shieffield United, il Liverpool è tornato in testa, con 70 punti, della classifica della Premier League. Ma per i Reds di Jurgen Klopp il successo contro l’ultima della classe è stato più faticoso del previsto. Andato in vantaggio grazie a un gol di Nunez dopo 17 minuti, il Liverpool si è visto raggiungere per un’autorete di Bradley al13′ della ripresa. Così, sotto la pioggia che cadeva su Anfield e dopo le occasioni fallite da Gomez, Szoboszlai e Mac Allister, i Rossi hanno dovuto attendere il 31′ st per tornare in vantaggio, con una bella conclusione del campione del mondo argentino. Al 90′ la terza rete, quella che ha sancito il successo, a opera di Gakpo. Così ora il Liverpool, imbattuto in casa in campionato da 28 partite, è primo a +2 sull’Arsenal e +3 sul Manchester City, e domenica giocherà contro gli arcirivali del Manchester United, in una sfida, molto sentita dai tifosi, che potrebbe risultare decisiva nella corsa verso il titolo.

