Premier: Rodriguez al West Ham, sesto rinforzo per Lopetegui

agenzia

Gli Hammers ancora protagonisti nel mercato estivo

ROMA, 06 AGO – Altro rinforzo per il West Ham, tra i più attivi in questa sessione estiva di mercato tra i club di Premier League. I londinesi hanno ufficializzato l’ingaggio del centrocampista della nazionale argentina Guido Rodriguez, disponibile a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Betis. Rodriguez ha trascorso gli ultimi quattro anni e mezzo in Spagna, diventando un giocatore chiave poiché il Betis nelle ultime quattro stagioni si è sempre qualificato alle coppe europee. “SGiocare in Premier è il sogno di ogni calciatore, ed ero molto emozionato quando ho saputo che il West Ham era interessato a me – ha detto Rodriguez, che con l’Argentina ha vinto il Mondiale 2022 e la Coppa America nel 2021 e nel 2024 -. Porterò esperienza alla squadra e, anche se sono consapevole che la Premier League è molto fisica, sono pronto a impegnarmi per assicurarmi di essere all’altezza del compito”. Rodriguez si unisce così agli Hammersdopo l’attaccante della nazionale tedesca Niclas Fuellkrug, le ali Crysencio Summerville e Luis Guilherme e il difensore Max Kilman. In panchina è arrivato Julen Lopetegui, con il compito di a migliorare il nono posto ottenuto in campionato la scorsa stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA