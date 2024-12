Premier: sconfitte per Chelsea e Manchester United

agenzia

L'Ipswich sbanca l'Old Trafford. Il Newcastle in serie positiva

ROMA, 30 DIC – Il Chelsea è stato battuto 2-0 a sorpresa in casa dall’Ipswich collezionando la seconda sconfitta consecutiva in Premier League. La squadra allenata da Enzo Maresca è quarta con 35 punti dopo 19 giornate e potrebbe vedere il terzo posto allontanarsi ancora di più se l’Arsenal (terzo con 36 punti) dovesse vincere mercoledì a Brentford. Gioisce il Nottingham Forest, secondo con 37 punti alle spalle del Liverpool (45 punti). Il Chelsea sta attraversando un brutto periodo: nelle ultime tre partite del 2024 ha raccolto solo un punto contro l’Everton (0-0) e due sconfitte consecutive. Decisivi per la vittoria dell’Ipswich un rigore di Liam Delap (12′) e un gol di Omari Hutchinson (53′). L’Ipswich, vincendo all’Old Trafford, è ora diciottesimo con 15 punti. Male anche il Manchester United che ha subito la terza sconfitta consecutiva in campionato, perdendo con il Newcastle (2-0) all’Old Trafford: la squadra di Ruben Amorim è al 14mo posto. L’allenatore portoghese, che ha sostituito Erik ten Hag a novembre, ha un bilancio magro dopo otto partite di campionato: cinque sconfitte, un pareggio e due vittorie. Dopo 19 giornate, il Manchester United ha solo 22 punti. Un abisso separa i “Red Devils” dall’attuale leader Liverpool (45 punti, con una partita in meno), rivale storico a cui farà visita domenica. Il Newcastle, al contrario, chiude l’anno molto bene, al quinto posto, con un punto in più rispetto al Manchester City (6o con 31 punti). Per i “Magpies” sono quattro le vittorie di fila in Premier League, una serie in cui hanno segnato tredici gol e ne hanno preso soltanto uno.

