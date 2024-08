Raffaeli ‘volevo la medaglia, ora penso a Los Angeles’

agenzia

Ginnasta azzurra: 'Ho avuto paura di non farcela, poi felicità'

PARIGI, 09 AGO – “Ho dato tutta me stessa, anche con gli errori: dopo la qualifica di ieri ho pensato che potevo vincere, ma ho sbagliato e sono arrivata terza. Gli errori vanno accettati e mi danno la forza di andare avanti e affrontare i prossimi 4 anni”. Sofia Raffaeli non ha rimpianti per il bronzo che poteva essere anche più prezioso nella ritmica individuale ai Giochi di Parigi. “Una volta raggiunta questa è ovvio che guardo avanti e ne voglio un’altra – dice la marchigiana – me la sono goduta, è stato tutto bellissimo, il tifo, il palazzetto con i miei colori, wow. Ero dispiaciuta per l’errore alla palla, ma sono rimasta concentrata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA