Ralf Schumacher fa coming out, il figlio “sono con te al 100%”

agenzia

"La cosa più bella nella vita è avere accanto il giusto partner"

ROMA, 15 LUG – “La cosa più bella nella vita è quando si ha al proprio fianco il giusto partner con il quale si può condividere tutto”. E’ il testo che Ralf Schumacher, 49 anni, ex pilota di Formula 1 come il fratello Michael, ha affidato ad un post su Istagram, corredato da una foto che lo ritrae abbracciato ad un uomo – che secondo la stampa tedesca si chiama Etienne – davanti ad un tramonto. Il post è stato condiviso dal figlio 22enne David, che l’ha commentato con parole toccanti: “Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro – scrive David, anche lui pilota, nella categoria Gran Turismo – Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio! Congratulazioni!”.

