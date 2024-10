Razzismo in un match tra streamer, Spagna-Francia interrotta

agenzia

Insulti a un giocatore transalpino, squadra esce dal campo

(ANSA-AFP) – ROMA, 12 OTT – Episodio di razzismo anche in una partita di calcio tra star del web. Gli insulti volati dagli spalti hanno portato alla sospensione della sfida tra Spagna e Francia: la gara tra gli streamer più famosi dei due Paesi in programma allo stadio dell’Atletico Madrid è stata interrotta alcuni minuti in avvio di ripresa dopo che uno spettatore ha insultato un giocatore francese, Brawks, facendo il verso della scimmia. I compagni di squadra hanno a quel punto abbandonato il campo tornando negli spogliatoi per protesta. Almeno un tifoso è stato cacciato dal Metropolitano, dove circa 30mila spettatori stavano assistendo al match. “È la prima volta che sono vittima di episodi di questo tipo, non c’è posto nello sport”, le parole di Brawks durante l’interruzione della partita, che poi è ripresa e si è conclusa 2-0 in favore della Spagna. (ANSA-AFP).

