Real Madrid: stop di sei o sette settimane per Camavinga

agenzia

Centrocampista infortunatosi al ginocchio ieri in allenamento

ROMA, 14 AGO – Si prevede uno stop di sei o sette settimane in casa Real Madrid per Eduardo Camavinga, infortunatosi al ginocchio sinistro durante l’allenamento di ieri a Varsavia in vista della finale di Supercoppa Europea con l’Atalanta. La prima diagnosi dei medici del club ipotizzava una grave distorsione e gli esami effettuati stamattina hanno confermato che il centrocampista francese ha riportato una distorsione del legamento collaterale interno, esito meno preoccupante. Carlo Ancelotti in linea di massima potrà contare di nuovo su Camavinga solo dopo la sosta delle nazionali di inizio ottobre, con una lunga lista di appuntamenti saltati, circa una dozzina, a cominciare proprio dalla importante partita di stasera.

