Ricerca, risultato più decisivi i giocatori senza barba

Emerge da dati su performance azzurri agli ultimi 4 Europei

ROMA, 30 MAG – Ultima frontiera del marketing legato allo sport, le ricerche con metodo scientifico sono di uso sempre più frequente, come quella realizzata nel contesto del progetto a sostegno degli Azzurri da parte di Gillette. Un gruppo di ricercatori degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano ha analizzato le performance delle ultime quattro edizioni degli Europei di calcio, dal 2008 al 2020, per rispondere ad un quesito: ‘Avere la barba o meno incide sulle performance di gioco dei calciatori? E come?’. Prendendo in considerazione le performance degli Azzurri nei precedenti tornei, emerge che i giocatori Bomber Labs (sbarbati) sono più decisivi e hanno segnato il 12% di gol in più rispetto ai giocatori King (barbuti) e la loro percentuale realizzativa è pari al 56% contro il 44% dei colleghi. I Labs sono anche più decisi: hanno una media più alta di vittoria nei tackles – 56% contro il 44% dei King. L’identikit di questo profilo si ritrova, per esempio, in Gianluca Scamacca, Alessandro Buongiorno e Davide Frattesi. Un prototipo di King non può che essere Giacomo Bonaventura, centrocampista, e insieme a lui, tra i King della Labs League, troviamo anche Federico Gatti.

