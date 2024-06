Roland Garros: Andreescu ko, Jasmine Paolini agli ottavi

agenzia

Successo in tre set per la toscana, affronterà la Avanesyan

ROMA, 01 GIU – L’azzurra Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del singolare femminile al Roland Garros. La toscana n.15 Wta ha battuto la canadese Bianca Andreescu in tre set, col punteggio di 6-1, 3-6, 6-0, in poco più di un’ora e mezza di gioco. Per un posto nei quarti se la vedrà con la russa Elina Avanesyan, n.70 al mondo, che ha eliminato a sorpresa la cinese Zheng Qinwen, n.8 Wta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA