Roma: quasi fatta per Danso, ok rilancio col Lens

agenzia

Il difensore austriaco atteso nella capitale per le visite

ROMA, 27 AGO – La Roma sta chiudendo in via definitiva l’accordo con i francesi del Lens permettere a disposizione di Daniele De Rossi il difensore centrale austriaco Kevin Danso. Dalla società giallorossa trapela fiducia, ma si aspetta di limare gli ultimi particolari prima di fare l’annuncio ufficiale. Il ds Ghisolfi sarebbe riuscito a convincere la controparte presentando al club di Ligue un piccolo rialzo sulla proposta iniziale che prevedeva un prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto a 21.5, oltre all’aggiunta di un milione di bonus, così il calciatore è atteso nelle prossime ore nella capitale per le visite mediche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA