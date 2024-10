Roma:Dybala verso il recupero, vuole l’Inter a tutti i costi

agenzia

Oggi ha forzato i carichi di lavoro, domani lavoro in gruppo

ROMA, 15 OTT – Paulo Dybala con l’Inter vuole esserci a tutti i costi. L’attaccante giallorosso, rimasto a Trigoria per un problema muscolare al flessore, ha svolto lavoro differenziato tutta la scorsa settimana, mentre oggi ha cominciato a forzare la seduta individuale. Domani proverà ad aggregarsi al resto dei compagni e se tutto andrà per il meglio, tornerà regolarmente in gruppo potendo contare su quattro allenamenti pieni con i compagni prima della sfida di domenica contro i nerazzurri.

