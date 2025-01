Rugby: in Serie B spettacolare “haka” iniziale del Cus Catania vittorioso nel derby di Messina

Sport

Prima della sfida la danza degli All Blacks con la regia del prof. Nino Puleo. La squadra etnea Under 16 ha battuto i Fenici Marsala

Un gran derby di Sicilia è andato di scena al campo “Arturo Sciavicco” di Messina con i padroni di casa che hanno giocato una gran bella partita ma nulla hanno potuto contro un Cus Catania che dopo un lungo stop è tornato in campo motivato e deciso a vincere per risalire in classifica.

Una partita combattuta per tutti gli 80’, con il peloritani che hanno provato in tutte maniere di riscattare il ko dell’andata alla Cittadella del Cus e di contro un quindici etneo che non ha mai mollato la presa e alla fine si è imposto col punteggio di 30 a 24 ottenendo anche il punto del bonus.

“Una bellissima partita – confessa il prof. Nino Puleo, responsabile della sezione rugby del Cus Catania che prima della partita ha fatto eseguire la haka la danza di guerra dei maiori che caratterizza l’entrato in campo degli All Blacks neozelandesi nei tornei di rugby – giocata da entrambe le formazioni a viso aperto. Noi abbiamo avuto la meglio segnando 4 mete, e così è arrivato il bonus. Complimenti al Messina perchè ha giocato una partita combattuta fino alla fine”.

Il cusino Davide Nasello ancora una volta preciso nei calci, ma tutto il XV etneo delll’allenatore-giocatore Luca Mammana e del direttore tecnico Giuseppe Costantino che ha giocato al meglio. Il Messina non ha mai mollato e fino alla fine con la meta di Rizzo trasfornata da Solano che aveva riacceso le speranze a 4′ dalla fine.

IL TABELLINO. Messina Rugby-Cus Catania 24-30

Messina: Placanica, Irrera, Kese, Spadaro, Ouedraogo, Solano, Russo, Mangano, Vinci, Sina, Fracassi, Tornesi, Cafarelli, Rizzo, Durante. A disp.: Pandolfino, Maggio, Coletta, Tomasello, Biancuzzo, Barrile.

Una formazione del Messina Rugby

Cus Catania: Lucenti, Colombrita, Mazzoleni, Nasello, Caraffa (40’ Leonardi), Dinatale (40’ Rocca), Giammario, Ingrassia (21’ c. giallo), Finocchiaro, Di Sano (21’ c. rosso), Mammana, Giustolisi (29’ Rosalia), Toscano, Zuccarello (38’ Marsiglia), Latino.

Marcatori: nel p.t. al 19’ m. Ismail tr. Solano, 28’ c.p. Nasello, 29’ m. Ingrassia tr. Nasello, 36’ c.p. Solano, 40’ m. Zuccarello; nel s.t. al 13’ m. Fracasso tr. Solano, 16’ m. Zuccarello tr. Nasello, 22’ c.p. Nasello, 28’ m. Lucenti, 36’ m. Rizzo tr. Solano.

Arbitro: Simone Pellicanò (Reggio Calabria).

Una formazione Under 16 del Cus Catania