Rugby: Italia-Georgia, otto cambi tra gli azzurri di Quesada

Domenica il match a Genova, assenti Capuozzo, Ruzza e Allan

ROMA, 15 NOV – Sarà una formazione azzurra molto diversa rispetto a quella che ha affrontato l’Argentina, una settimana fa a Udine, a scendere in campo domenica prossima a Genova contro la Georgia nel secondo impegno delle Autumn Nations Series. Il ct, Gonzalo Quesada, ha deciso infatti di apportare ben otto cambi nella squadra titolare per il quarto confronto tra le due nazionali, con l’ultimo vinto dagli ospiti nel luglio 2022, data anche l’indisponibilità di Ange Capuozzo, Federico Ruzza e Tommaso Allan. Nel triangolo allargato torna nel ruolo di estremo Matt Gallagher, al debutto davanti al pubblico di casa, mentre alle ali trovano spazio Trulla e Ioane. In mezzo al campo, confermato il collaudassimo binomio Brex-Menoncello, mentre in mediana i fratelli Garbisi tornano a gestire la regia del XV azzurro dopo averlo fatto nel Sei Nazioni 2024 contro l’Inghilterra, nel primo match dell’attuale gestione tecnica. Con Michele Lamaro, 34/a apparizione da capitano, completano il reparto Sebastian Negri e Ross Vintcent, numero otto dopo essere rimasto ai box contro l’Argentina. Niccolò Cannone e Dino Lamb dividono la seconda linea, con quest’ultimo al rientro internazionale dopo una lunga assenza per infortunio, mentre Quesada cambia tutta la prima linea con Ferrari, Nicotera e Fischetti dal primo minuto dopo essere tutti entrati nella ripresa ad Udine. Prima apparizione a lista gara per Giulio Bertaccini, unico atleta della Serie A Elite nel gruppo azzurro, che potrà conquistare dalla panchina il suo primo cap. Pronti a subentrare a gara in corsa anche Lucchesi, Ceccarelli, Spagnolo, Favretto, Zuliani, Fusco e Marin. Questa la formazione dell’Italia: 15 Gallagher, 14 Trulla, 13 Brex, 12 Menoncello, 11 Ioane, 10 P Garbisi, 9 A.Garbisi, 8 Vintcent, 7 Lamaro (cap.), 6 Negri, 5 Lamb, 4 Cannone, 3 Ferrari, 2 Nicotera, 1 Fischetti (16 Lucchesi, 17 Spagnolo, 18 Ceccarelli, 19 Favretto, 20 Zuliani, 21 Fusco, 22 Marin, 23 Bertaccini. La formazione della Georgia. 15 Niniashvili, 14 Tabutsadze, 13 Kveseladze, 12 Kakhoidze, 11 Todua, 10 Matkava, 9 Lobzhanidze, 8 Jalagonia, 7 Tsutskiridze, 6 Spanderashvili, 5 Javakhia, 4 Babunashvili, 3 Aptsiauri, 2 Karkadze, 1a Abuladze (16 Nioradze, 17 Akhaladze, 18 Japaridze, 19 Chachanidze, 20 Ivanishvili, 21 Aprasidze, 22 Abzhandadze, 23 Tapladze). Ct: Cockerill.

