Runjaic, con la Roma serve reazione dopo sconfitta a Como

All'andata coi giallorossi nostra prestazione peggiore

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) – UDINE, 25 GEN – “Una squadra del nostro livello può anche perdere in trasferta, ma il punto è come arriva questa sconfitta. La nostra partita peggiore è stata quella con la Roma all’andata, mentre a Como abbiamo avuto brutti momenti e momenti migliori, ma il risultato è stato pesante e quello che conta è proprio il risultato. Dobbiamo digerire la sconfitta e concentrarci sulla partita di domani, sarà importante una reazione, soprattutto davanti ai nostri tifosi”. Lo ha auspicato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia del match casalingo con la Roma. “In questo campionato abbiamo perso la nostra prima partita proprio contro la Roma – ha ricordato l’allenatore dell’Udinese -. E’ pericoloso lasciare spazio a giocatori di qualità come Pellegrini, Dybala e Dovbyk, che è un grande attaccante. Adesso hanno un nuovo allenatore, mettono in campo la loro qualità in tutti i reparti, hanno giocatori che sanno cosa fare con il pallone e hanno dimostrato di poter essere pericolosi. Sono superiori a noi per qualità, quindi dovremo essere concentrati sin dall’inizio, andare oltre i nostri limiti e dare tutto per portare a casa il risultato”. Quanto alla formazione, l’unica concessione del tecnico tedesco è stata per la fascia sinistra, dove Zemura sostituirà Kamara, molto negativo a Como. Un passaggio anche su Sanchez e sull’ipotesi di utilizzare presto il tridente con Thauvin e Lucca: “Purtroppo l’infortunio che ha avuto gli ha impedito di prepararsi bene con il gruppo e ha bisogno di migliorare la sua condizione, ma è un ragazzo intelligente fuori e dentro il campo, può leggere meglio di altri determinate situazioni. Deve integrarsi nel gioco, ma è anche la squadra che deve integrarlo dopo un girone giocato senza di lui. Ai nostri attaccanti chiediamo intensità anche in fase difensiva e lui sa bene cosa serve a livello di intensità per giocare in Serie A”. Capitolo infortunati: “Per il recupero di Ehizibue ci vuole ancora tempo, Davis si sta allenando individualmente e la settimana prossima potrebbe rientrare in gruppo, così come Zarraga. Per Giannetti dobbiamo aspettare ancora, ma sta migliorando. Sono tutti sulla strada giusta per recuperare e al massimo fra due settimane li avremo tutti in gruppo”. Presto potrebbe esserci spazio anche per Pafundi, che non vede l’ora di giocare. “È un marchio di fabbrica dell’Udinese prendere giovani talenti e dargli il tempo di crescere per poi fare un grande salto in avanti, ma si deve lavorare passo dopo passo, impegnandosi in allenamento e avendo poi la possibilità di giocare”.

