Sarà un Catania aggressivo nella tana del Giugliano. E in attacco via con le staffette

Serie C

Tutti dentro la lista, tranne Di Tacchio, De Rose, Popovic. Ah, nell’elenco rientra anche Celli che la società ha riabilitato dopo averlo inizialmente escluso dalla lista, adesso al completo.Giugliano-Catania inaugura il tris di gare che i rossazzurri affronteranno in otto giorni e con un organico quasi al completo. A centrocampo, a dire il vero, la doppia assenza ha creato grattacapi al tecnico Toscano che, comunque, ha in casa soluzioni più che mai di livello. Verna sta meglio, Quaini ha dimostrato affidabilità anche in mediana. Insomma non vera emergenza, nonostante Di Tacchio sia uno dei migliori giocatori dell’intera truppa. E De Rose non è da meno quanto a carisma ed esperienza.Non è la classifica a “comandare” su un match incerto sotto tutti i punti di vista. Per ora le quattro giornate ormai in archivio non possono dare indicazioni definitive nei confronti di squadre che devono assemblare meglio gli schemi, che sono indietro nella preparazione o che non hanno raggiunto il top. Roba che al fine estate si verifica spesso. E, allora, ecco un altro duello da affrontare al meglio delle forze fisiche e soprattutto mentali. Il Catania costruito da Toscano ha già dato saggio di resistenza fisica, dote che non può aver esaurito dopo poche settimane. Semmai può solo migliorare negli ultimi venti metri – lo ha sottolineato l’allenatore senza riferirsi al solo reparto delle punte – e continuare a sostenere la fase di non possesso con grande grinta.