Scherma: Garozzo ‘tanto da fare sulla base, siamo pochissimi’

"Se non ci mettiamo le mani impossibile avere stesse medaglie'

ROMA, 12 SET – “Lo stato di salute al vertice della scherma è buono, anche se le Olimpiadi non sono state meravigliose come pensavamo, ma va detto che ci sono state tante componenti che hanno inciso, come un po’ di sfortuna e qualche arbitraggio rivedibile, per questo sarebbe stato meglio avere un membro in commissione internazionale arbitrale”. Lo ha detto Daniele Garozzo, argento olimpico a Tokyo 2020, parlando durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura del prof. Luigi Mazzone alla presidenza della Federscherma. Garozzo fa parte della squadra di Mazzone come candidato a rappresentare le società in consiglio federale e parlando della base del movimento ha concluso: “Lì c”è tanto da fare, i numeri sono bassissimi perché siamo pochissimi, se non mettiamo le mani su questo sarà difficile avere tra venti anni stesse medaglie”.

