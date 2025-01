Scherma: il catanese Gigi Mazzone è il nuovo presidente della Federscherma nazionale

Sport

Oggi a Roma è stato eletto con 245 voti contro i 197 voti dell'uscente Paolo Azzi. Nel consiglio anche il campione olimpico di fioretto, l'acese Daniele Garozzo. I complimenti del sindaco di Catania Enrico Trantino e dell'assessore allo Sport Sergio Parisi

Il catanese Luigi Mazzone è stato eletto oggi a Roma nuovo presidente della Federazione Italiana Scherma per il quadriennio olimpico 2025-2028. Il dirigente catanese, ex azzurro di spada, attualmente presidente del Cus Catania (carica che dovrà lasciare per statuto) e Professore ordinario nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile della stessa Università e responsabile della U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Tor Vergata, oggi con 245 voti ottenuti ha battuto l’uscente Paolo Azzi (197 voti).. La Federscherma nazionale torna così ad essere presieduta da un siciliano, dopo il modicano Giorgio Scarso che ha ricoperto la carica dal 2005 al 2021.

Il neo presidente della Federscherma nazionale, Gigi Mazzone, abbraccia il presidente uscente Paolo Azzi

Nel nuovo consiglio federale il campione olimpico di fioretto, l’acese Daniele Garozzo, il primo degli eletti con ben 188 voti e nella squadra di Gigi Mazzone anche la campione paralimpica Bebe Vio. Daniele Garozzo sarà affiancato dagli altri componenti di Generazione Scherma il movimento creato da Gigi Mazzone: Daria Marchetti, Elisa Albini, Paolo Menis, Andrea Sirena, Marcello Antonio Scisciolo e Francesco Montini in quota Affiliati. Poi al fianco di Bebe Vio, Federico Vismara in quota Atleti e Cristiana Cascioli in quota Tecnici. Infine, Gianfranco Picco è stato eletto Presidente del Collegio Revisori.

Bebe Vio eletta in quota atleti nella squadra di Gigi Mazzone

Il campione olimpico di fioretto, l’acese Daniele Garozzo, eletto in quota affiliati con la squadra di Gigi Mazzone

“Sono onorato e molto emozionato – le prime parole di Gigi Mazzone – Ma anche molto responsabilizzato. Grazie all’Assemblea che mi ha accordato la fiducia. Grazie a Paolo Azzi per questo confronto. Proverò a mettere energia e passione al servizio della nostra Federazione. È l’impegno che prendo davanti a tutti voi. Perché tutti insieme siamo la Federazione Italiana Scherma“.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi sono stati tra i primi a congratularsi con Luigi Mazzone: “Legittimo riconoscimento a un valoroso dirigente sportivo – hanno sottolineato Trantino e Parisi – che alla guida del Cus Catania ha dimostrato le sue capacità, al servizio dei giovani e dello sport etneo. La sua nomina al vertice nazionale della Federazione Italiana Scherma è anche la concreta testimonianza dell’importanza della scuola catanese di scherma, in grado di fornire atleti al massimo livello internazionale e che con il nuovo incarico a Mazzone non potrà che consolidarsi”.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino, le due etnee campionesse olimpiche di spada Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio e l’assessore allo Sport Sergio Parisi

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA