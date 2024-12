Sci: cdm; Paris torna sulla Saslong, ma condizioni sono diverse

agenzia

L'anno scorso vittoria in discesa. Innerhofer: quanti dossi..

SELVA DI VAL GARDENA, 19 DIC – “Lo scorso anno ho vinto qui, ma quest’anno le condizioni della pista sono diverse. Ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a portare velocità. Il tempo sta cambiando e vedremo come adattarci”. Lo ha detto Dominik Paris, alla vigilia della doppia gara di Coppa del Mondo sulla Saslong in Val Gardena: domani si parte col SuperG, sabato c’e’ la discesa. “Però, pare che saremo fortunati e avremo una discesa con il sole. Arriverà un po’ di neve e un po’ vento per il superG, ma penso che la gara si farà. In America – prosegue l’azzurro – non ho cominciato bene, e non è ottimale, ma adesso le sensazioni sono positive e il set up mi sembra a posto. Il momento della gara è comunque differente e lì bisognerà dare tutto e fare bene. E’ probabile che qualcuno con numeri alti possa fare buoni tempi, soprattutto se verrà il freddo, ma è inutile pensarci troppo: ognuno deve fare la propria gara”. “Quello che cambierà per le gare sarà il meteo rispetto alle prove: domani sarà umido e sabato sarà ghiacciato, si scende di 20 gradi”, dice Christofer Innerhofer. “Non c’è una curva dove non c’è un dosso, quindi sarà importante fare tutti i passaggi con il tempo giusto”. Mattia Casse sottolinea che “la Saslong è una pista bellissima. Sciare qui è davvero divertente, soprattutto grazie ai numerosi salti sul tracciato”.

