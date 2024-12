Sci: dopo caduta Shiffrin rinuncia a slalom domani ma rassicura

agenzia

Messaggio su X: 'non c'è motivo di preoccuparsi'

ROMA, 30 NOV – Mikaela Shiffrin, caduta pesantemente nel gigante di Killington mentre inseguiva la centesima vittoria in Coppa del Mondo, ha annunciato in un messaggio postato su X che non gareggerà nello slalom di domenica. Nel video allegato al messaggio, la Shiffrin ha anche rassicurato tutti che “non c’è motivo di preoccuparsi” dopo la caduta nella seconda manche del gigante, vinto dalla svedese Sara Hector. “Non riesco a muovermi. Ho una bella abrasione”, ha aggiunto nel video girato nella stanza di una clinica indicando un’area vicino alla parte anteriore dell’anca sinistra, dove, ha detto, ‘qualcosa mi ha pugnalato’. “Mi dispiace molto di aver spaventato tutti, e sembra che tutte le scansioni finora siano chiare”, ha detto Shiffrin, che ha aggiunto nel post che domani ‘farà il tifo da bordo campo’.

