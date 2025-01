Sci: Goggia fuori anche in superG St. Anton

agenzia

L'azzurra e' finita lunga in una curva saltando una porta

ST ANTON AM ARLBERG, 12 GEN – Sofia Goggia e’ finita fuori anche nel superG di cdm di S. Anton. L’azzurra, dove aver rischiato molto sfiorando le reti a metà’ tracciato, e’ ripartita velocissima passando in testa nel cronometraggio ma e’ finita lunga in una curva un po’ piu’ stretta saltando cosi’ una porta. Il tutto mentre al comando c’era Federica Brignone poi superata dall’austriaca Stephanie Venier.

