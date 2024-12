Sci: Goggia la più veloce nell’ultima prova discesa a Beaver

agenzia

Tracciato accorciato per neve in quota, nona Brignone

BEAVER CREEK, 13 DIC – L’azzurra Sofia Goggia ha ottenuto il miglior tempo nella terza ed ultima prova in vista della discesa di coppa del mondo di domani a Beaver Creek (Usa). Il tutto in una libera cosiddetta sprint perchè svolta su un tracciato accorciato di più di 30 secondi in quota a causa di una nevicata. Nella seconda prova, disputata ieri, la bergamasca’ aveva ottenuto il secondo miglior tempo e dunque ci sono le premesse per un grande risultato nella gara di domani, la prima dopo l’incidente che la campionessa azzurra ha avuto il 5 febbraio scorso con frattura di tibia e malleolo. Buona prova anche di Federica Brignone, la migliore nella prima prova di mercoledì scorso, con il nono tempo mentre la svizzera Lara Gut-Behrami, prima ieri e considerata la rivale più temibile, ha ottenuto il quarto tempo assoluto.

