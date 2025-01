Sci Nordico: Pellegrino 4/o nella sprint tc in Val di Fiemme

agenzia

L'azzurro sfiora il podio. Monsorno 8/a

ROMA, 03 GEN – Federico Pellegrino approda in finale, ci prova da campione ma è quarto nella sprint in tecnica classica che in Val di Fiemme ha aperto il trittico finale del Tour de Ski che si concluderà domenica con la Final Climb verso l’Alpe Cermis. La vittoria è andata a Johannes H›fstud Klaebo che rafforza così la propria leadership nella classifica generale: migliore sin dal turno di qualificazione mattutino, Klaebo precede sul rinnovato tracciato fiemmese il connazionale Even Northug e lo svedese Markus Grate. Ottima nel complesso la prova del team azzurro che propone ben sette atleti nel tabellone principale: Giacomo Gabrielli (14esimo), Giovanni Ticcò (24esimo), Elia Barp (16esimo) e Martino Carollo (19esimo) si sono fermati nelle batterie, con gli ultimi due aggrappati fino all’ultimo ai due posti di ripescaggio. Poi a passare il turno è stato anche Michael Hellweger: proprio l’altoatesino (undicesimo) insieme a Daprà (dodicesimo) hanno provato a farsi largo in finale, chiudendo però al sesto posto le rispettive semifinali. Si ferma invece in semifinale il cammino di Nicole Monsorno, seconda nel turno di qualificazione mattutino, e Caterina Ganz. Semaforo rosso in batteria invece per Federica Cassol (26esima), coraggiosa in salita ma poi infilata dalle avversarie nel lungo rettilineo conclusivo. Ad imporsi nella finale la svizzera Nadine Fähndrich.

