Sci: Shiffrin 5/a nella prima manche dello slalom a Courchevel

La statunitense al rientro dopo l'infortunio, in testa Ljutic

COURCHEVEL, 30 GEN – Buon quinto posto in 52.75 per la campionessa Mikaela Shiffrin nella prima manche dello Slalom speciale di Courchevel, in Francia: la statunitense, al rientro dopo l’infortunio di fine novembre a Killington, non ha voluto minimamente forzare. Al comando c’è attualmente la giovane croata Zrinka Ljutic in 51.88. Dietro di lei la svizzera Wendy Holdener in 52.07 e l’austriaca Katharina Liensberger in 52.56. “E’ stata una cosa lunga ma non ho più dolori muscolari, sto bene e anche psicologicamente mi sento pronta a gareggiare”, ha detto Shiffrin alla vigilia della gara. L’americana ha nel mirino il suo nuovo incredibile record di 100 vittorie in coppa del mondo. Sul bel tracciato degli ultimi campionati del mondo e con buone condizioni meteo e di pista, i colori dell’Italia sono difesi dalla trentina Martina Peterlini, l’azzurra più quotata, che è 16/a in 53.97. Tra le prime 40 scese in pista nella disciplina in cui la squadra azzurra è più debole, ci sono la bresciana Marta Rossetti al momento 20/a in 54.19 e un po’ più indietro la friulana Lara Della Mea in 54.39. Seconda manche alle ore 20.

