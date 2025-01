Serie A: Roma-Lazio sfida tra rivalsa e Champions

agenzia

La Fiorentina ospita il Napoli, Kean guida i viola

ROMA, 02 GEN – La prima giornata del 2025 presenta solo sette partite perché Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono impegnate in Supercoppa. Ad attirare l’atenzione ci sono comunque Roma-Lazio e Fiorentina-Napoli. La stracittadina della capitale coinvolge due squadre quasi agli antipodi ma secondo gli esperti Sisal sono i giallorossi a partire favoriti a 2,50 rispetto al 3,00 della Lazio mentre il pareggio è offerto a 3,10. Si preannuncia una sfida tra bomber e fantasisti: Dovbyk, in gol a 3,00, se la vedrà con Castellanos, dato a 3,25; Dybala, gol o assist a 2,15, fronteggerà Zaccagni, in quota a 2,60 per una rete o un passaggio vincente. Il secondo big match di giornata va in scena al Franchi, dove i toscani cercheranno di invertire la rotta visto che non vincono da 4 turni ma gli esperti Sisal vedono il Napoli favorito a 2,40, la vittoria della Fiorentina a 3,10 con il pareggio offerto alla stessa quota. Fiorentina-Napoli sarà anche la sfida fra bomber: Moise Kean a segno è dato a 3,50 mentre Romelu Lukaku che sblocca la gara come primo marcatore si gioca a 5,50

