Serie A: Torino, Vanoli è il Coach del mese di agosto

agenzia

Il granata premiato 'per lo straordinario impatto sulla serie A'

TORINO, 13 SET – Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, riceverà il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto: lo ha annunciato la Lega Serie A. L’allenatore granata, esordiente nella massima serie italiana, riceverà il riconoscimento pochi minuti della sfida tra il suo Toro e il Lecce, fissata per le ore 15 di domenica allo stadio Olimpico Grande Torino. Il suo profilo è stato votato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. La sua squadra è partita benissimo in campionato con due vittorie (contro Atalanta e Venezia) e un pareggio (al debutto contro il Milan), ora si ritrova in vetta alla classifica con sette punti insieme a Inter, Juventus e Udinese. “L’impatto di Paolo Vanoli sulla serie A è stato straordinario, alla prima esperienza su una panchina nel massimo campionato italiano il mister del Torino si sta imponendo per idee e metodo, portando i granata a conquistare due successi e un pareggio nelle prime tre gare stagionali – ha commentato l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo – e dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Venezia, Vanoli si candida già ad essere uno degli allenatori più interessanti del torneo, un tecnico ambizioso e in costante evoluzione, pronto a guidare il Torino verso traguardi importanti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA