Serie C: altri 9 punti di penalizzazione per il Taranto e 6 per la Turris. Cosa rischiano le squadre che hanno giocato contro di loro

CALCIO

Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale

Taranto e Turris sprofondano. Il Tfn, ovvero il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una nuova penalizzazione ai pugliesi, altri nove punti per violazioni di natura amministrativa su segnalazione della Covisoc. Altri sei punti di penalità sono stati inflitti alla Turris per lo stesso motivo. Il Taranto adesso è a -6 nella classifica di Serie C meridionale e nell’ultimo match, perso 5-1 ad Altamura, era sceso in campo con la formazione Primavera. La Turris che era stata già penalizzata di cinque punti, con i 6 che il Tfn ha inflitto nelle ultime ore, scende a 6 punti.