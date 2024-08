Serie C: ascolti in aumento nella prima giornata

agenzia

Quasi raddoppiati telespettatori rispetto a scorsa stagione

ROMA, 28 AGO – Subito grandi numeri per la Serie C. Su SkySport la prima giornata ha quasi raddoppiato gli ascolti rispetto al turno inaugurale della stagione scorsa, con un cumulato di 240mila spettatori. Molto buoni anche i dati dell’open day tra Spal e Ascoli con oltre 42mila visualizzazioni, anche in questo caso di più rispetto alla partita di aperura 2023/24. Bene anche gli ascolti su Rai Sport HD, dove il Monday Night tra Crotone e Team Altamura è risultato essere il più seguito del canale.

