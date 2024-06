Serie C: il Catania ufficializza il nuovo allenatore Mimmo Toscano, oggi la presentazione

CALCIO

L'annuncio della società e la convocazione delle conferenza stampa alle 15,30 per far conoscere il nuovo tecnico

È fatta. Mimmo Toscano è il nuovo allenatore del Catania. E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale della società di ross Pelligra. Che ha anche convocato per le 15,30 la conferenza stampa di presentazione del “Cannibale” a lungo corteggiato e inseguito in queste ultime settimane.. I dirigenti rossazzurri, dopo l’annuncio del ds Faggiano, avevano puntato ogni attenzione sul cambio di allenatore e l’unico nome seguito in maniera continua è stato quello del professionista di Rende.

Ieri prima delle 13 Toscano è piombato in sede, al Massimino, scortato dal suo procuratore. Un rapido saluto ai colleghi della Casa di C, sito di Gianluca Di Marzio e poi è cominciato il vertice con il vice presidente Vincenzo Grella. Toscano è arrivato, come previsto, a Catania forte di un accordo ormai sancito con il Cesena che verserà la buonuscita a lui e al suo staff dopo la vittoria del campionato in bianconero. Ieri a quanto pare mancava l’ultimo documento, è arriverà stamane, a seguire l’annuncio. Anche se a Cesena, ieri, è stata una giornata convulsa perchè il tecnico designato, D’Aversa, ha fatto dietro front e si è accordato con l’Empoli. In ogni caso Toscano era ormai libero di firmare col Catania e così ha fatto.

Il vertice di ieri

Il vertice di ieri, in sede, è durato a lungo. Ed era comprensibile perchè una volta per tutte sono state gettate le basi del lavoro che Toscano e il suo staff dovranno portare avanti. Tra un mese comincia il ritiro, si è parlato di logistica, di staff tecnico: arriveranno il vice storico Napoli, il preparatore atletico Andrea Nocera e poi vedremo se saranno aggiunti altri nomi.