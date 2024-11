Catania, Inglese-gol non basta: Guglielmotti si fa cacciare e la Turris pareggia

SERIE C

I rossazzurri rimasti in 10 costretti a soffrire fino alla fine dopo aver accarezzato il colpo esterno

Un pari in totale sofferenza, ma senza il rosso a Guglielmotti il Catania avrebbe dovuto e potuto giocare un match diverso dopo averlo sbloccato con Inglese. L’1-1 è giusto, comunque, perchè i corallini hanno assediato l’area, i rossazzurri hanno resistito in maniera quasi eroica. Ma un pareggio sul campo di una squadra in crisi e in odor di penalizzazione, a conti fatti, è ben poca cosa.

Primo tempo senza emozioni, eccezion fatta per un colpo di testa di Ekuban che Adamonis è costretto a deviare oltre la traversa. In avvio aveva segnato Carpani, ma era in fuorigioco netto.

Assist e gialli

Nella ripresa cambia l’esito del match per meriti e demeriti del Catania. Infatti segna Inglese su cross di Guglielmotti, per il centravanti è il quinto gol stagionale ed è stato bravissimo il 9 rossazzurro a deviare al volo il traversone del compagno di squadra, eludendo la difesa avversaria. Ma poco dopo Guglielmotti diventa protagonista in negativo facendosi ammonire due volte (secondo intervento in gioco pericoloso su Parodi). Scatta il rosso e il Catania è costretto a coprirsi e inseguire gli avversari che avanzano il raggio d’azione.

Il pari arriva grazie al colpo di testa Ekuban su cross di Onofrietti appena gettato in mischia dal tecnico Conte. La Turris ci crede e attacca a testa bassa per arrivare al successo. Il Catania si difende in maniera totale e per due volte Gega e Montalto respingono sulla linea i tentativi dei padroni di casa.

Il tabellino

Turris-Catania 1-1

Turris (3-4-2-1): Marcone 6; Esempio 5,5, Cocetta 5,5, Diaye 5,5 (dal 16’ s.t. Onofrietti 6,5); Boli 6, Castellano 6, Morrone 6, Parodi 6 (dal 32’ s.t. Nicolao s.v.); Nocerino 6 (dal 25’ s.t. Scaccabarozzi 6), Giannone 6 (dal 25’ s.t. Trotta 6); Ekuban 7. A disp. Iuliano, Fallani, Ricci, Desiato, Casarini, Porro, Armiento. All. Conte 6.

Catania (3-4-2-1): Adamonis 6,5; Ierardi 5,5, Di Gennaro 6, Castellini 6; Guglielmotti 5, Quaini 6 (dal 34’ s.t. Forti s.v.), Verna 6, Anastasio 5,5 (dal 34’ s.t. Gega 6); Luperini 5,5 (dal 16’ s.t. Raimo 5,5), Carpani 5,5 (dal 25’ s.t. Stoppa 5,5); Inglese 6,5 (dal 34’ s.t. Montalto 6). A disp. Bethers, Butano, Celli, Allegra, Jimenez. All. Toscano 6.

Arbitro: De Angeli di Milano 6.

Reti: 7′ st Inglese, 28′ st Ekuban