Sinner in finale all’Atp 500 di Pechino: battuto il cinese Bu, ora lo aspetta Carlos Alcaraz

tennis

L'altoatesino si è imposto in due set

Jannik Sinner è in finale al torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 3.720.165 dollari). Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto il 22enne cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3) in due ore e sette minuti. Sinner affronterà in finale il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e 2 del seeding.

Per l’italiano un match non semplice: nel primo set un inizio equilibrato e poi il break decisivo al quinto gioco. Nel secondo set Yannik ha faticato non poco e ha dovuto ricorrere al tie break per avere ragione del giovane cinese.

