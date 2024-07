++ Sinner ‘non mi sentivo bene ma mai pensato al ritiro’ ++

agenzia

'Sconfitta difficile da digerire ma Medvedev ha meritato'

LONDRA, 09 LUG – “È una sconfitta difficile da digerire, ora sono frustrato, ma devo sforzarmi di guardare le cose positive di questo torneo”. Un’ora dopo il ko Medvedev, Jannik Sinner spiega il malore che ha accusato nel terzo set. “Non voglio togliere nulla a Daniil che ha meritato oggi perché ha giocato meglio – ha aggiunto -. La scorsa notte non ho dormito bene, e questa mattina non mi sentivo bene, mi girava la testa, mi sentivo debole. Nel terzo set questo malessere si è fatto sentire di più. Non volevo uscire dal campo, e non ho mai pensato al ritiro”.

