Sinner, ‘un 2024 molto bello,con qualche difficoltà’

agenzia

'Potevo fare anche meglio, vediamo il 2025'

ROMA, 24 NOV – “Questa Coppa ha sempre un sapore speciale, vuol dire tanto per noi avere rivinto questo trofeo. Qui volevo starci, volevo difendere questo titolo e ci siamo riusciti dando più del 100%, perché non c’è mai nulla di scontato”. Così Jannik Sinner ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo nella finale di Coppa Davis a Malaga. “E’ bello finire la stagfione vincendo ancora – dice ancora Jannik -, sono davvero contento. Il 2024 è stato incredibile per me? Tutto molto bello, ma ci sono delle cose che potevo fare meglio. E’ stato un anno con tante emozioni, ma anche con tante difficoltà, con nulla di scontato. Ora vediamo come va il 2025”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA