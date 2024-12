Spagna, il Bercellona riparte con un 5-1 a Maiorca

agenzia

Blaugrana tornati al successo dopo due sconfitte ed un pareggio

(ANSA-AFP) – PALMA DI MAIORCA, 03 DIC – Dopo tre partite senza vittoria, il Barcellona si risveglia contro il Maiorca, surclassato 5-1 (con doppietta di Raphinha), nell’anticipo della 19/a giornata del campionato spagnolo e consolida la sua posizione di leader. Sebbene privo del suo attaccante Robert Lewandowski (15 gol in altrettante partite), il Barça ha offerto spettacolo, con quattro gol nella ripresa di grande bellezza. Con questo successo, il Barça, dopo due sconfitte (2-1 in casa contro il Las Palmas e 1-0 in casa della Real Sociedad), nonché un pareggio (2-2 in casa del Celta Vigo), scaccia i dubbi e si riprende quattro punti di vantaggio sul Real Madrid (34 punti), che però ha due partite da recuperare. (ANSA-AFP).

